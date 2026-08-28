Sigue el Deportivo de la Coruña Vs Valencia CF desde Riazor en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Deportivo de la Coruña sin conocer todavía la victoria en liga y con el mercado todavía por cerrar, con operaciones en forma de salida como Raba o Almeida pendientes.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.
Este domingo vive el Deportivo de la Coruña - Valencia desde las siete de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.
Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín, Pablo Lara y Daniel Molina.