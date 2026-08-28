RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Deportivo de la Coruña Vs Valencia CF desde Riazor en el Radioestadio Valenciano

Onda Cero Valencia te ofrece todos los partidos del Valencia CF en La Liga

Redacción

Valencia |

Sigue el Deportivo de la Coruña Vs Valencia CF desde Riazor en el Radioestadio Valenciano
Sigue el Deportivo de la Coruña Vs Valencia CF desde Riazor en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero Valencia

El Valencia visita al Deportivo de la Coruña sin conocer todavía la victoria en liga y con el mercado todavía por cerrar, con operaciones en forma de salida como Raba o Almeida pendientes.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.

Este domingo vive el Deportivo de la Coruña - Valencia desde las siete de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín, Pablo Lara y Daniel Molina.

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