Salvador Gomar: "Me impresionó que desde cualquier parte -del Nou Mestalla- el fútbol se ve muy bien"

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, ha pasado por los micrófonos de Onda Deportiva Valencia para analizar la actualidad del fútbol valenciano y el optimismo que se respira con la posibilidad de que Mestalla pueda ser sede del Mundial 2030.

Llegados a este punto, el presidente no descarta "que se puedan ampliar las sedes y no descarto que alguna caiga. Se habla mucho pero cuando llega el momento de cumplir los compromisos".

Sin embargo todo está en manos de la FIFA. La RFEF "ya no pinta nada, ahora es la FIFA la que decide. Tenemos un bidbook que es más completo que los que tienen. Vendrán a Valencia cuando tengan dudas de alguna de las sedes que les generan dudas. En el Mundial 2026 se han caído dos sedes ahora. En el Mundial 2030 tienes hasta 2029 para tener el estadio", ha dicho Gomar.

El nuevo estadio del Valencia echó a rodar hace un par de semanas, y de ese nuevo Mestalla, al presidente le impresiona "que desde cualquier parte del fútbol se ve muy bien. El césped está muy cerca del público y eso me gusta".

Era la segunda vez que Gomar pisaba las obras y reconoce que "cambiará un poco el público y la forma de ir. Va a crear una pertenencia que irás a comer o a cenar. Va a cambiar el concepto de ir de fútbol. Y vas a animar bien porque el césped está hundido, no a ras de suelo. Tan cercano como Mestalla no puede ser, no lo deja la legalidad".

Reconocido valencianista

Como todos, sufrió en Mestalla viendo al equipo ganar a la Real Sociedad. Es verdad que "sufrimos, sudé con la victoria de la Real Sociedad. Tiene que salir adelante, LALIGA no se puede permitir el lujo de no tener al Valencia CF", ha comentado Gomar.

De hecho le gusta "cuando Tárrega o Gayà sacan un balón y lo celebran. Es pertenencia, implicación, si celebras un despeje es porque estás implicado. El público ayudó muchísimo. Hay que animar hasta el final", ha explicado el presidente de la federación autonómica.

Pendiente de las ayudas por la DANA

En la Comunidad Valenciana hay 37 clubs afectados y 24 ó 25 instalaciones dañadas, la mayor parte de ellos campo de fútbol. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hablar con los clubes para que volvieran a competir, casi el 100% ya han vuelto. Les abonamos los arbitrajes y la Fundación Trinidad Alfonso los desplazamientos y material deportivo", ha explicado Gomar.

Gracias al trabajo de Luis Cervera "para verano estarán casi todas las instalaciones en marcha. Ahora tenemos que repartirnos con la RFEF, vino Louzán, para ver cómo nos repartimos el trabajo. La Fundación ha elegido cinco, el Valencia CF va a hacer tres campos o cuatro más junto a la ayuda de LALIGA", ha concluido Gomar.