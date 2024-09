Vox sigue presionando al PP con la política migratoria para negociar los presupuestos de 2025

Vox sigue presionando al PP de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos de 2025 con la política migratoria después de haber presentado este lunes en Les Corts una proposición no de ley (PNL) en la que pide tanto la "expulsión de todos los inmigrantes ilegales" como el cierre de los centros que les acogen en la Comunitat Valenciana.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha reivindicado tras la Junta de Síndics de este martes que su iniciativa confronta con la política "de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida tanto por el PP como por el PSOE".

Ha hecho hincapié en que, en la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2025, será condición "sine qua non" para que Vox los apoye que no incluyan partidas referidas a la inmigración ni recojan ayudas a entidades que "colaboran con las mafias de la inmigración ilegal".

Desde el grupo del PPCV, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que su grupo quiere negociar los presupuestos "con todos los partidos" y que mantendrá la "coherencia" en su postura respecto a la inmigración.

En cuanto a la PNL de Vox, Pérez Llorca ha asegurado que no se la ha leído, al tiempo que ha recordado que el PP rechazó el pasado viernes en el Debate de Política General una propuesta de resolución de este grupo contra la "inmigración ilegal". "Si es similar a la propuesta del viernes, la respuesta es no", ha señalado.

Por otra parte, tanto PSPV como Compromís han denunciado que la PNL de Vox es "racista". "Va contra los Derechos Humano y pretende propagar el miedo entre la población", ha destacado Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís, al tiempo que el síndic del PSPV, José Muñoz, ha urgido a Mazón a decir claramente a Vox que "no todo vale".

En cualquier caso, Vox ha asegurado que no vetarán la tramitación de los presupuestos y esperarán a la fase de enmiendas, así como que no les preocupa que el PP no apoye su PNL porque su objetivo es "defender a ultranza lo que preocupa a los ciudadanos".