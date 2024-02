PP y Vox dicen que el 'caso Koldo' afecta al PSPV, que afirma que no hay "absolutamente nada"

El 'caso Koldo' ha llegado este miércoles a Les Corts Valencianes y se ha colado en las declaraciones previas al pleno.

Mientras PPCV y Vox aseguran que la situación "salpica" de manera directa al PSPV-PSOE, por estar relacionado con el exministro José Luis Ábalos, número dos por Valencia en las últimas las elecciones generales, los socialistas valencianos niegan cualquier vinculación".

El síndic de los 'populares', Miguel Barrachina, ha asegurado que se trata de un "caso de corrupción del PSOE" que afecta también a la Comunitat Valenciana.

En concreto, ha señalado que Koldo García "era vocal de Renfecuando había un caos en las Cercanías valencianas"; consejero de Puertos del Estado cuando se "aplazaba indefinidamente la ampliación" del puerto de València, y "llamó a Adif, responsable de la construcción del Corredor Mediterráneo, no para agilizar los plazos sino para pedirle 12 millones de presuntas mascarillas".

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha afirmado que no hay "absolutamente nada" en el partido. "Me parece deleznable que el PP intente levantar sombras de sospecha sin ningún tipo de justificación", ha señalado, tras añadir que el Partido Socialista es "el partido más ejemplar de toda España".

En cuanto a la decisión de Ábalos de pasar al grupo mixto en lugar de renunciar al escaño, tal y como le ha exigido el PSOE, Muñoz ha rechazado hacer valoraciones personales, y cree que el PSPV está "muy bien representado con los diputados que tiene actualmente en el Congreso".

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha reconocido no saber si este asunto puede afectar o no a la Comunitat, pero ha afirmado que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y el PP, ha añadido, "es el único partido que no pude tirar la primera piedra".

Ábalos habla en Onda Cero

Ábalos ha anunciado este miércoles en una entrevista con Carlos Alsina en Más de uno que va a recurrir la decisión de su partido de suspenderle de militancia.

El exministro, que se ha mostrado "dolido y decepcionado" por todo lo ocurrido y ha asegurado que no le ha quedado otra que pasarse al Grupo Mixto para "defender" su reputación que es "lo que le pide el cuerpo".

Ábalos ha insistido en que la decisión de la Dirección del PSOE de pedir su renuncia ha sido un "error" y ha instado a los socialistas a "reconsiderar la estrategia política" y la lucha contra la corrupción: "No se resuelve lanzándome a mí de este modo, porque no va a parar la cacería. Me parece que es entrar en una dinámica infernal".