El Valencia CF presenta sus nuevas equipaciones

El Valencia ha hecho oficial sus nuevas equipaciones que lucirá la temporada 2022-2023. En la camiseta lucirá un escudo conmemorativo para celebrar el Centenario de Mestalla. El precio va de los 120 euros la camiseta de competición para adultos a los 65 euros la réplica para niños. Desde hoy ya están a la venta en las tiendas oficiales del conjunto valencianista.

Los capitanes del masculino y femenino, José Luís Gayá y Marta Carro, han sido dos de los modelos elegidos para la presentación. También Carlos Soler, cuyo futuro sigue siendo incierto, ha sido uno de los modelos escogidos.

Los capitanes del Valencia lucen la nueva camiseta

El Valencia ha publicado también un emotivo video bajo el epígrafe "un escudo centenario", el mismo que se utilizó en 1923 en la inauguración de Mestalla del que se cumplen 100 años.

Aunicio oficial

De esta manera anunciaba el Valencia la llegada de las nuevas equipaciones:

"En la temporada en que se cumplen 100 años de la inauguración del Camp de Mestalla (1923-2023), el Valencia CF y PUMA han querido rendir un homenaje a este mítico estadio en la primera equipación de esta nueva temporada, con diferentes elementos y con el logo exclusivo que se ha creado para conmemorar este aniversario. Asimismo, los nuevos diseños incorporan un lenguaje visual con un estilo minimalista y con referencias clásicas revisionadas que hacen de esta equipación un recuerdo imborrable de los cien años de Mestalla, una edición de coleccionista.

Para el HOME KIT, PUMA vuelve a las raíces del Club con una mirada retrospectiva con inspiración retro. El Valencia CF ha hecho un homenaje al centenario del Camp de Mestalla con un escudo inspirado en el cartel del partido inaugural que se disputó en el Camp de Mestalla en 1923 y en la investigación de documentos gráficos de la época por parte de varios departamentos del Club. En el escudo destacan las siglas VFC (Valencia Football Club), el nombre oficial del Club en la época, y la inscripción ¨1923-Camp de

Mestalla-2023¨. Además, la camiseta también incluye en el cuello el logo conmemorativo del centenario de Mestalla diseñado por el Club. Para el resto de la equipación, se mantienen el pantalón en color negro y las medias blancas como señas de identidad del Valencia CF

Para la creación de esta equipación se ha utilizado un novedoso tejido desarrollado por PUMA que permite que la camiseta sea un 44% más ligera sin comprometer la durabilidad. El patrón diseñado permite reducir el número de costuras, lo que ayuda a rebajar el peso total y los acabados se han elegido cuidadosamente para lograr la máxima personalización sin añadir exceso de peso. Asimismo, se ha incorporado una nueva técnica de estampado más ligera y transpirable.

La equipación para la próxima temporada es el resultado de la combinación de tres conceptos clave. Por un lado, y tras la pandemia, A NEW GAME derivado del hecho de volver a experimentar el deporte como un pasatiempo compartido. Por otro lado, A NEW WORLD, creado por una nueva generación de jugadores que nacieron en el nuevo milenio y que serán la columna vertebral de los equipos de todo el mundo y por otro, el concepto A NEW FUTURE, ya que es hora de pensar en un nuevo futuro en el fútbol en el que la sostenibilidad no sea sólo una palabra de moda, sino una realidad".