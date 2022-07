El Valencia necesita rebajar el Fair Play Financiero para inscribir a Samu

El Valencia no tiene prisa por vender a ninguna de sus estrellas. Pese a lo que diga el padre de Gonzalo Guedes o a que Soler y Gayá acaban contrato a final de temporada la consigna es no malvender a ninguno de sus futbolistas. Y todo ello sin tener ni siquiera Fair Play Financiero para inscribir en La Liga a su fichaje Samu Castillejo.

En el caso de Gonzalo Guedes se ha tasado en 35 millones de euros y no se aceptará ninguna oferta inferior a esa cantidad y en el de Soler y Gayá no se descarta a dia de hoy seguir avanzando en sus renovaciones.

Pero la realidad es que a día de hoy el Valencia supera con creces el Fair Play Financiero y no solo no puede realizar ningún fichaje sino que no puede ni inscribir a Samu Castillejo en la competición. Ante esta difícil situación económica hay varias vías para rebajar ese FPF:

Una de ellas sería que el máximo accionista hiciera una inyección económica como ya hiciera hace unos años. Esta opción hoy en día parece poco probable.

La segunda sería vender. La consigna que se traslada desde el club es que no se va a malvender a ninguno de sus futbolistas importantes y que por Soler y Gayá no ha llegado de momento ninguna oferta en firme. En el caso de Soler, el Barcelona podría haberse fijado en las últimas horas en Bernardo Silva, lo que cerraría las puertas al valencianistas. El Atleti, si consigue sacar a alguno de sus jugadores, podría ser la mejor opción teniendo en cuenta que Soler es del agrado de Simeone. Mientras la Roma, después del fichaje de Dybala, se retira de la puja por Gonzalo Guedes.

Y la tercera opción sería dar la carta de libertada a alguno de los jugadores que se consideran prescindibles como Cilessen u otros. Tampoco esta opción se contempla a día de hoy como prioridad.

Así las cosas el Valencia está a la espera de que lleguen ofertas por algunos de sus futbolistas para poder vender y rebajar ese FPF y entre otras cosas inscribir a Samu Castillejo y seguir tratando de incorporar refuerzos en este mercado de verano.