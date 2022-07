Rogerio Guedes: "Mi hijo debería estar en un club mejor que el Valencia"

LEER MÁS El Valencia vence al Borussia Dortmund con Guedes en modo "estrella"

Después de la gran victoria 3-1 frente a Borussia Dortmund con una actuación estelar de Gonzalo Guedes y que el Valencia haya tasado al futbolista por 35 millones de euros como cifra mínima innegociable para su posible salida, el padre ha vuelto a hablar. En declaraciones a Antena 1, la radio pública portuguesa, Rogerio Guedes ha manifestado que "Guedes debería estar en un club mejor que el Valencia".

Además añade el progenitor que "Guedes quiere más, quiere un club Champions porque en el Valencia hace dos años que no ve nada".

Guedes debería estar en un club mejor que el Valencia

Posibilidad de regresar al Benfica

Gonzalo se crio en el Benfica y aunque es un club Champions la cifra que pide el Valencia por el portugués es inalcanzable para el equipo luso. Aún así Rogerio habla de esta posibilidad: "Quiere volver, pero no sé si de dan las condiciones para ello. ¿Si le gustaría? Claro que sí. Le gustaría estar con su familia. Si pudiera, volvería al Benfica". Y sobre la cifra de 35 millones en que lo ha tasado el Valencia añade que "no sé si merece o no la pena entrar en eso, esa parte no la entiendo aunque manda el mercado".