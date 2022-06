El Valencia inicia la campaña de renovación de abonos

Bajo el lema "El Cor del VCF", el Valencia ha iniciado esta mañana la campaña de renovación de abonos. El objetivo es llegar a los 36.000 y superar la cifra actual de 31.974. Para ello se ha decidido mantener los precios y los descuentos de la pasada temporada. Además vuelve la grada de animación joven para valencianistas de edades entre 16 y 30 años al precio de 198 euros y se recupera la figura del socio no abonado.

Otra de las novedades es que este año sí habrá nuevas altas, circunstancia que no se produce desde hace cuatro temporadas. Y a partir del 11 de julio se podrá cambiar de localidad manteniendo la antigüedad del pase. Una vez más el abono incluye todos los partidos de La Liga y de Copa que dispute el Valencia a lo largo de la temporada.

El año del Centenario de Mestalla

La temporada girará en torno al estadio de Mestalla que el 20 de mayo cumplirá 100 años. Para ello el Valencia recupera el escudo con la nomenclatura VFC que lució aquel año 1923 en el partido inaugural ante el Levante FC. Además la idea es hacer un partido de leyendas el fin de semana del 25 de marzo coincidiendo con el parón de selecciones.

El Valencia recuperará el escudo de 1923 para su equipación | valenciacf.es

Imagen del cartel de inauguración de Mestalla de 1923 | ondacero.es

Vuelve la grada de animación joven

Para esta temporada se recupera la grada de animación joven. El Valencia pondrá a la venta 1.100 localidades hasta completar el aforo de las 2.500 que tiene este graderío al precio de 198 euros. Para poder acceder a ella hay que tener una edad comprendida entre los 16 y 30 años (se amplía en cinco años)

Una de las novedades para esta grada es que aunque se vaya cumpliendo años y se supere el límite de los 30 años se podrá seguir accediendo a ella. La idea es que sea una grada de animación apolítica y libre de violencia.

Vuelve la figura del socio

Además para aquellos que por circunstancias no puedan asistir a Mestalla y no quieran sacarse el abono, el Valencia recupera la figura del socio no abonado. Con un precio en torno a los 50 euros cualquier valencianista se puede hacer socio sin la necesidad de ser abonado y disfrutar de ventajas como descuentos en tiendas, en entradas, en el tour de Mestalla, etc.

