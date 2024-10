València, epicentre del cinema compromés amb el festival que organitza ACICOM

El Festival Cinema Ciutadà Compromès (FCCC) que organitza ACICOM, i que patrocina Caixa Popular, torna a València en la que es ja la desena edició d'un esdeveniment que és referent en el panorama audiovisual social valencià.

Fins a l'11 de novembre més de quaranta sales de tota la Comunitat conviden mitjançant projectes audivisuals a la reflexió des d'una mirada "diversa" i "crítica" sobre la realitat.

"S'han presentat a concurs 90 audiovisuals", ha assenyalat Jose Ignacio Pastor, director del Festival de Cinema Ciutadà Compromès, qui ha explicat també les categories establides: ciutadania (moviments socials, relacions, participació, reivindicacions), Drets Humans i cultura de la pau, emergència climàtica i transició ecosocial justa, igualtat i diversitat, valors democràtics, Bon Govern i Memòria Històrica.

La inauguració del festival d'este passat dilluns, 21 d'octubre, és el tret d'eixida d'unes setmanes que volen reconéixer també el talent dels cineastes participants.

"Esta edició ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’institucions i d'entitats com Caixa Popular, que aposten pel cinema com a eina de transformació social", ha destacat Pastor.

El calendari de projeccions amb tota la informació del festival es pot consultar en este enllaç.