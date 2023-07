Valencia Basket mantiene el precio de los abonos

Valencia Basket Club lanza su campaña de renovación y venta de abonos 2023-24, bajo el lema “Abona’t al bàsquet a la valenciana”, en una temporada en la que los primeros equipos taronja afrontarán por segundo año consecutivo el reto de disputar la máxima competición europea, compitiendo así con los mejores equipos del continente. Una vez más, Valencia Basket será el único equipo español que podrá disfrutar por partida doble esta competición la próxima campaña.

Como en los últimos años, existirá un abono que englobará todos los partidos del Valencia Basket como local en la Fuente de San Luís. A diferencia de otros clubes, este abono incluye la totalidad de los partidos de playoff tanto nacionales como de eliminatorias europeas que puedan disputar sus dos equipos profesionales en la Fonteta, sea cual sea la ronda que alcancen. El abono global incluirá pues la participación de ambos equipos, masculino y femenino, en la Euroliga, además de los duelos correspondientes a Liga Endesa y Liga Femenina Endesa.

Además, volverá a haber abono femenino para aquellos que quieran disfrutar únicamente de la temporada de un equipo femenino que viene de conquistar su primera Liga Femenina Endesa y rozar la Final Four de la Euroleague Women.

El lema “Abona’t al bàsquet a la valenciana” es el elegido por el Club en esta ocasión. El vídeo que acompaña la campaña representa a través de la comedia una situación hipotética en la que el baloncesto se inventa en València, con las particularidades que eso conlleva, convirtiendo a “James Naismith” en “Jaume Naismith”. El objetivo no es otro que reflejar la especial manera de vivir el baloncesto que se tiene en la ciudad. La intensidad, los nervios, la emoción y el espectáculo, ingredientes que hacen de los partidos en la Fonteta una receta única e incomparable. El baloncesto no se habrá inventado en València, pero el Club considera que, gracias a sus aficionados, no ha hecho falta inventarlo para vivirlo como nadie.

Se mantienen los precios de la pasada temporada que en el caso del abono global van desde los 250 euros de la grada fondo hasta los 980 de tribuna central.