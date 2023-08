Uros Racic ya no se ejercita en Paterna

Entrenamiento esta mañana en Paterna en preparación del encuentro del próximo viernes en Mestalla ante la UD Las Palmas. Entrenamiento con una gran novedad además de la baja de Alberto Marí por lesión, la ausencia de Uros Racic que ya se encuentra en Italia para firmar por el Sassuolo en la primera italiana. Una salida por la que finalmente se ingresará una cifra que ronda los 2,5 millones de euros si simamos variables y que desbloquearía la llegada de Sergi Canós por el que finalmente se pagará como ya contamos hace un par de semanas.

Un descarte cantado

Racic y su paso por el Valencia ha dejado más sombras que luces y es que ya el año pasado no se contaba con él con lo que fue cedido al Sporting de Braga y este año, ya con Baraja, no superó el corte y fue uno de los descartes. El centrocampista ya no se ha ejercitado esta mañana con lo que solo falta la oficialidad de su salida.