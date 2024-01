Técnicos del Mundial 2030 visitan la Ciudad Deportiva del Valencia, el Ciutat de Valencia y la Ciudad Deportiva de Buñol

En el marco de la candidatura de Valencia para ser sede del Mundial 2030, técnicos de la RFEF han visitado hoy la Ciudad Deportiva de Paterna y el estadio Ciutat de Valéncia junto a la Ciudad Deportiva de Buñol.

Para que Valencia pueda ser elegida como una de las sedes del Mundial 2030 que se jugará en España, Portugal y Marruecos debería estar construido el nuevo Mestalla antes de 2030. Sin embargo, al margen del estadio, también es importante conocer las infraestructuras de las que dispone la ciudad para que los equipos puedan entrenar.

Por otra parte el Valencia continúa trabajando en obtener la licencia de obra para reanudar las obras del nuevo Mestalla. Recientemente la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá afirmaba que podría estar en este primer trimestre de año. Además se sigue trabajando en las fichas urbanísticas que posteriormente serían incorporadas al convenio que se comenzará a negociar cuando el Valencia reanude de forma efectiva las obras.

Dichas fichas urbanísticas que dejó aprobadas tras negociar con el Valencia el anterior equipo de gobierno establecían que el Valencia no puede vender el terciario del nuevo Mestalla hasta que no deposite los 10 millones de euros que costaría el pabellón de Benicalap ni podrá vender las parcelas del actual Mestalla en tanto no esté acabado el nuevo, en funcionamiento y derribado el actual.