Para Javier Tebas es más fácil que Lim se marche del Valencia si está acabado el Nuevo Mestalla

Javier Tebas, Presidente de LaLiga ha hablado esta mañana en Valencia en un acto contra la piratería en el fútbol. Y se ha vuelto a referir a Peter Lim.

"Nosotros lo que deseamos y esperamos es que lo del nuevo Mestalla se ponga en marcha cuanto antes por el bien del Valencia, no de Peter Lim. Es todo lo contrario de lo que algunos afirman. Yo creo que más fácil es si quieren que algún día Lim venda, esté hecho el nuevo Mestalla que no esté hecho", ha asegurado Tebas.

Además añadía que "no nos gusta el conflicto social que hay pero no es un tema que afecte a LaLiga. Puede afectar que un club como el Valencia gane más campeonatos. Si Peter Lim en su momento me pide ayuda para intentar buscar un comprador, tendrá toda nuestra ayuda como hemos hecho en otros casos. Para eso estamos. Aquel propietario que desee salir porque está cansado de la propiedad mi obligación es ayudarles en la forma más beneficiosa para ellos. Si lo pide, allí estaré".