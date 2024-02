Soto Grado sobre el posible penalti a Foulquier: "Se la juega pero no"

El partido entre el Valencia y el Sevilla tuvo una jugada que pudo marcar el devenir del partido. Isaac empujaba dentro de área a Folquier. Penalti claro que ni Soto Grado ni tampoco el VAR quisieron señalar.

En el momento en que los jugadores iban a saltar al césped en la segunda parte, Soto Grado, colegiado del partido, trataba de explicar la jugada al valencianista Hugo Duro en presencia del propio Foulquier. La conversación la captaba las cámaras de Movistar Plus.

Hugo Duro señala a Foulquier y le pregunta al árbitro señalando a Foulquier: "¿Has visto eso? ¿Le da con el hombro?": A lo que el árbitro contesta: "No, con la cadera. Fíjate que yo en el campo me parecía, pero digo buah no puede ser, Y yo se lo estaba explicando a Folquier ahora. Él va a por la pelota y este le mete con la cadera, Luego sí que es cierto que parece que le hace con el brazo, pero nada. Se la juega eh, pero no".