SOCIALMED23, eixides a la pobresa des de l'audiovisual

«El final de la pobresa» és el tema de la present edició. Inspirat en l'ODS, l'objectiu principal del festival serà el de mostrar les diferents formes de pobresa i exclusió social, no sols per motius econòmics sinó també socials, ètnics, culturals, etc. A més, es realitzaran debats en els quals es mostraran les diferents solucions per a acabar amb la pobresa en el món.

Hi haurà tres seccions: Med Docs, secció a concurs de documentals mediterranis que després serà projectada en la seu SOCIALMED DÈNIA gràcies a l'acord amb Fundació Balearia; Med Vlc, secció dedicada a les produccions valencianes de tipus social més recents amb la finalitat de fomentar la producció audiovisual en la Comunitat Valenciana; i Med ficció, a la Filmoteca es podran veure algunes de les millors pel·lícules recents de temàtica social de tot el món, premiades i reconegudes en festivals com Cannes, Berlín o Sant Sebastià.