Los sindicatos reclaman respuestas a los perjuicios provocados por los errores en las adjudicaciones de plazas docentes

STEPV-Intersindical Valenciana exigirá a la Conselleria de Educación una respuesta ante los perjuicios que está sufriendo el profesorado afectado por los continuos problemas que han surgido durante el proceso de las adjudicaciones de docentes.

Esto hace que doce mil docentes estén todavía esperando saber cual será su destino el próximo curso lo que según Marc Candela, coordinador de acción sindical de STEPV, supone, en algunos casos, un problema grave para ellos.

Problemas futuros

Por su parte la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha alertado de que el retraso en las adjudicaciones podría tener repercusiones en el alta en nómina. Su secretaria general Xelo Valls ha avanzado que están estudiando emprender acciones legales.

Además consideran que las adjudicaciones no están siendo transparentes ni garantizan los derechos del personal participante; está afectando en el derecho al descanso del profesorado y creen no se garantiza la cobertura de todas las vacantes existentes en los centros porque no se han atendido correctamente las numerosas incidencias lo que consideran puede provocar que un gran número de centros no inicien el curso con personal suficiente.