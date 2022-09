Sergi Bruguera: "Que sea el número uno más joven de la historia con un año de diferencia... no hay más palabras"

LEER MÁS La Copa Davis llega a Valencia con Alcaraz como número uno del mundo

La fase de grupos de la Copa Davis arranca esta semana en Valencia y lo hará con la presencia del reciente número uno del mundo y ganador del US Open Carlos Alcaraz. El tenista murciano se espera que llegue este martes a la ciudad del Túria y aún no está decidido si jugará la primera eliminatoria, la del miércoles, ante la selección de Serbia. El propio Sergi Bruguera, capitán español reconocía que "de momento no puedo confirmar nada hasta que llegue, vea como está y hable con él". Y sobre el triunfo en el US Open afirmaba que "ya los números lo dice todo. Que sea el número uno más joven de la historia con un año de diferencia... no hay más palabras... esto ya lo dice todo" Y volvía a insistir en que Alcaraz "llegará el martes por la mañana y veremos cómo está él. Cuanto antes esté, mejor".

Sobre lo que le puede aportar a Carlos Alcaraz disputar la Davis con España afirmaba que "son las cosas que se viven. Es una competición completamente diferente a lo que estamos acostumbrados todo el año. Compites en equipo y por tu país. Siempre es muy especial para jugadores que estamos acostumbrados en un deporte tan individual como el tenis. Te aporta muchas cosas a nivel personal, de vivencias, de crecer también. Es verdad que él ganando Grand Slams o siendo número uno no son cosas ya que necesite o le falten pero vivir la Copa Davis es muy diferente a otro torneo".

Roberto Bautista y Pedro Martínez, la representación valenciana

El equipo español está conformado además de Carlos Alcaraz por Roberto Bautista, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Albert Ramos. Para los dos primeros, valencianos, será especial jugar en casa.

Roberto Bautista admitía que "siempre es especial jugar en España. Siempre nos sentimos muy arropados y el hecho de que sea aquí en Valencia lo hace aún más especial". Mientras que para Pedro Martínez "jugar en España y en Valencia es muy especial para nosotros. Seguro que para Roberto y para mi es un puntito más poder hacerlo en la Fonteta y estamos muy felices de jugar aquí en casa".

Los rivales de España: Serbia, Canadá y Corea del Sur

Aunque con Serbia no estará Novak Djokovic, el capitán español admitía que "Serbia tiene un grupo muy homogéneo. Los cuatro están a un alto nivel. Lógicamente con la baja de Djokovic no son tan fuertes como antes pero siguen siendo fuertes".

Sobre Canadá destacaba la presencia del top ten Felix Auger Aliassime. "Se ha reforzado con la presencia de Félix, además tienen a Pospisil que es un gran jugador de Davis y también especialista en dobles". Y sobre Corea del Sur destacaba la presencia de "Kwon que ha ganado diversos torneos, del dobles no tengo muchas referencias".