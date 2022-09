Djokovic no estará en Valencia en la Copa Davis

LEER MÁS La Copa Davis se viste de largo en Valencia

No habrá enfrentamiento Djokovic- Nadal pero tampoco Djokovic- Alcaraz. Definitivamente el serbio será baja para disputar la fase de grupos de la Copa Davis a falta de la confirmación oficial por parte del torneo.

El capitán del equipo serbio Viktor Troicki, amigo personal del tenista lo ha hecho público en el medio serbio Sportski Zurnal. "No podrá estar con nosotros pero estará en Málaga si nos clasificamos", aseguró.

Hay que recordar que el tenista ya se ha perdido la gira americana y no disputa el US Open al no poder entrar ni en Canadá ni en USA ante su negativa a vacunarse. Así las cosas su regreso a las pistas está previsto para el 23 de septiembre, fecha en la que jugará la Laver Cup de Londres.