García Mulet: "Nos duele la actitud cínica, irresponsable y mentirosa del PSOE"

La Copa de la República que tiene en sus vitrinas el Levante UD ha cumplido 85 años el 18 de julio de este mismo año. Pero los granotas tendrán que seguir esperando a que se les reconozca oficialmente ese título. Compromís a través de senador Carles García Mulet había presentado una enmienda para que quedara recogida dentro del Proyecto de Ley de Memoria Democrática que ha sido aprobado por las Cortes Generales.

Los 23 votos a favor, 253 en contra y dos abstenciones han impedido que dicha enmienda quede recogida en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática,

El senador de Compromís García Mulet que ha sido quien ha presentado la enmienda cargaba como el PSOE por votar en contra. "Ha sido decepcionante la actitud del PP pero especialmente del PSOE. Lo que más nos duele es la actitud cínica, irresponsable y mentirosa del PSOE. Era como que si se aprobaba esta enmienda volvía al Congreso y se paralizaba la ley y eso es mentira. Intentamos siempre mejorar los textos de la ley y esta era una más. En un momento el PSOE nos hizo creer que haría un esfuerzo para aprobar alguna de las enmiendas. Si se hubiera aprobado hoy en el siguiente Pleno del Congreso se votaría a favor del texto original o del que viene del Senado, por tanto no cambiaba nada y no suponía ningún peligro para la ley. El PSOE ha estado mintiendo reiteradamente, no había ningún compromiso para no presentar ninguna enmienda. Un poco más de vergüenza y que sean responsables con lo que votan".