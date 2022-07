Sandra Gómez: "Hay demasiada ansia de hacer anuncios que están fuera de lugar"

Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia ha criticado a Joan Ribó, alcalde de la ciudad por anunciar a bombo y platillo un acuerdo con Meriton que según su punto de vista "está fuera de lugar", con "ansia por estar en año electoral" y a la que le sorprende que "se vuelvan a cometer los mismos errores".

Presentaciones que no cumplían

"La valoración que hago es que es el tercer anuncio que nos hace Meriton en el Ayuntamiento y ninguno de los anteriores se ha materializado. Lamento que enfríe los ánimos pero es que Meriton debería de ser sinonimo a prudencia por parte de los representantes públicos. Yo me reuní hace 72 horas con LayHoon y me hizo la misma promesa lo que pasa es que represento a los valencianos, el interés público y no represento a ninguna empresa privada con sus propios intereses y sobre todo por la falta de credibilidad que han demostrado en este asunto, por lo tanto, a mi no se me ha ocurrido hacer ningún anuncio en nombre de la empresa, porque mi labor es verificar si esas empresas cumplen con las obligaciones que tienen con la administración pública. Y sobre todo porque hay una realidad, hace un año aquí se anunció, el acalde, un polideportivo municipal que en la primera propuesta no tenía paredes, no tenía apenas servicios, aires acondicionados... y con eso este ayuntamiento había acordado la prorroga de la ATE y nosotros dijimos que eso, obviamente estaba muy lejos de las condiciones que se suscribían en la ATE y que por lo tanto no había acuerdo encima de la mesa".

La presión de unos pocos políticos

"En segundo lugar se presentó en noviembre del 2021 aquí se anunció el mejor estadio que se había presentado hasta la fecha, un estadio que era de 45.000 espectadores, más pequeño que el actual Mestalla, un estadio que se quedaba casi la mitad de la estructura se quedaba sin acabar, y aquí ya con eso se hizo un gran anuncio de que Meriton había presentado el mejor estadio de custodia hasta el momento, y además con placas fotovoltaicas que se quedaron en nada. Además también se dijo, por parte del alcalde, que las obras iban a iniciarse en septiembre o en octubre y solo hace falta pasarse por el Nuevo Mestalla y ver si realemnete hay una expectativa de que se vayana a reanudar las obras".

"Este es el tercer anuncio y gracias a la presión que hemos hecho unos pocos dirigentes el Valencia CF se ha acercado a las obligaciones que se suscribieron, ahor a66.000 pero nosotros seguiremos presionando para que se acerquen a esos 70.000 más otras obligaciones que se suscribieron que parece que rápidamente se olvidan como que haya servicios para la afición, restaurantes, museo, que haya una sede social... y eso estaba firmado y que a cambio de beneficios deben cumplir".

No anunciar sino verificar

"Mi trabajo no es anunciar proyectos , el mío es verificar que esos proyectos se hacen, que son reales que tienen viabilidad económica y más teniendo en cuenta el relato de los hechos, los antecedentes. Si algo se ha demostrado es que, y me parece soprendente, se vuelvan a cometer los mismos errores que la credibilidad de cualquier político esté en manos de una empresa privada. Yo, por eso, mi trabajo no es anunciar proyectos sino que debo verificar lo establecido con lo establecido. Prefiero ser más prudente y esperar a ver que realmente presentan en este Ayuntamiento".

Ansia electoral

"El Valencia CF puede presentar lo que quiera, otra cosa es que nosotros les autoricemos a hacer uso de los beneficios. De hecho el último estadio que han presentado es más barato teniendo en cuenta el ascenso del precio de los materiales, mucho más en bruto... Hay que ser más prudentes. Creo que hay demasiada ansia de anunciar, en año electoral, por parte de algún partido político en hacer anuncios que desde luego, desde un punto de vista público, por mi parte creo que están fuera de lugar

El PP critica la disparidad del Ayuntamiento

Maria José Catalá, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha querido manifestarse en contra de la disparidad de opiniones que tienen los socios del gobierno municipal en torno al último capítulo del Nuevo Mestalla, "lo que pido es seriedad, no se puede emplear al Valencia Cf para ganar votos ni por electoralismo. El problema del Valencia hay que afrontarlo desde una unidad de criterio de todos los partidos que conformamos la corporación municipal. Este es un proyecto que trasciende mandatos y corporaciones y por tanto convendría hacer un acuerdo, un acuerdo que hemos pedido pero que no se nos ha aceptado".

"Lo que es el colmo es que el señor Ribó anuncie un acuerdo y Sandra Gómez salga corriendo a su atención mediática a decir que no lo tiene claro. Que son alcalde y vicealcaldesa, si ellos no se ponen de acuerdo ¿cómo vamos a solucionar el problema?. Yo les pido seriedad, también se la pido al Valencia CF, avales, garantías... pero lo primero es exigírsela al equipo de gobierno y no hacer ruedas de prensa separadas. ¿Cómo vamos a tener fortaleza contra un club que ha incumplido en innumerables veces si no somos capaces de presentarnos conjuntamente con una posición? es que dice muy poco de la fortaleza de la corporación. Me parece vergonzante lo de ayer de Ribó y lo de hoy de Sandra Gómez. Esto es un Ayuntamiento y hay que ser serios"