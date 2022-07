Samu Castillejo: "He hecho todo lo posible por fichar por el Valencia"

Ya está aquí el primer fichaje de la era Gatusso, Samu Castillejo ha aterrizado en la mañana de este martes en un vuelo privado desde Milán para pasar la preceptiva revisión médica y firmar con el Valencia CF durante las próximas tres temporadas.

El extremo diestro, ex del Málaga, ex del Villarreal y ahora ya, ex del Milan vuelve con 27 años a La Liga y lo hace con la carta de libertad del conjunto italiano donde ya coincidió con el técnico valencianista Genaro Gatusso que había pedido su fichaje.

Primeras declaraciones

A su llegada el nuevo jugador valencianista realizó sus primeras declaraciones donde indico que "en enero ya estuve a punto de venir. He hecho todo lo que estaba en mi mano para fichar por el Valencia", "he hablado con el míster y está claro que gracias a él se ha podido hacer todo mucho más rápido para poder estar aquí y hoy estoy muy contento". Un Castillejo que también se refirió a su entrenador con el que ya coincidió en el AC Milan, Genaro Gatusso, "todos conocéis al míster, cómo ha sido como jugador, es un ganador, tiene una mentalidad ganadora".

Agenda apretada

Una llegada que se cerró este lunes y que no lleva ninguna cláusula a favor del cuadro rossonero. El malagueño ha llegado acompañado por su pareja ante la expectación de los medios de comunicación. Tras su aterrizaje se ha desplazado hasta la clínica IMED para pasar revisión médica, posteriormente firma de su contrato e incorporación a los entrenamientos para viajar este viernes a la pretemporada que el club valencianista preparará en St. Gallen.

Sin brillo en el AC Milan

Samu Castillejo tan solo jugó 5 partidos la temporada pasada con el AC Milan para un total de 122 minutos distribuidos en la Serie A, en una temporada marcada por las lesiones y en los que dio dos asistencias de gol. La temporada 20/21 jugó 43 partidos anotando 3 goles y dando 4 asistencias en un total de 2.151 minutos. Su última temporada en España fue en la 17/18, jugando con el Villarreal, disputando 2.481 minutos donde anotó 6 goles y dio 8 asistencias.

En principio Samu Castillejo cumple los preceptos que apuntó Gatusso en su presentación, jugador en busca de su mejor nivel tras unas temporadas donde había perdido protagonismo y a coste cero.