Samu Castillejo afirma que le gustaba más el estilo de Gattuso que el de Baraja

No cabe duda que a Samu Castillejo no le gustó la llegada de Baraja al banquillo del Valencia. "Empecé muy bien cuando estuve con Gattuso. Es la idea de juego idónea para mi. Luego hubo cambio de entrenador, no era lo que quería, lo que me gustaba pero siempre intentando ayudar al equipo dentro y fuera del campo. He tenido mala suerte con las lesiones", asegura el valencianista.

Sobre su futuro afirma que "tengo contrato dos años más y la idea es seguir y hacer un buen año en el Valencia".

Respecto a si es partidario o no de la continuidad de Rubén Baraja añade que "depende del club, son los que deciden. Los jugadores acatamos la decisión de los de arriba y si sigue el míster a pelear desde el primer momento y si viene uno nuevo, a cargar las pilas y a empezar de nuevo. La gente me trata con mucho cariño. La primera parte de la temporada fue buena. Con el cambio de entrenador la idea de juego no era lo que quería o lo que se asemeja a mi fútbol y tuve un poco de dificultad también por las lesiones".