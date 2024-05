Rubén Burgos: "Con tener un 1% de Miki Vukovic ya me conformaría"

Rubén Burgos ha concedido una entrevista para Onda Deportiva Valencia después de haber logrado el campeonato de Liga Endesa, la Supercopa, Copa de la Reina y todas las celebraciones consecuentes. El técnico del Valencia Basket siente una influencia capital por la figura del legendario Miki Vukovic:

"Con tener un 1% de Miki Vukovic ya me conformaría. Lo tenemos como un referente a la hora de filtrar y tomar decisiones. Nos ponemos en su piel para intentar hacer las cosas bien a su manera".

La leyenda del baloncesto es un referente para un sinfín de profesionales y es parte del éxito actual del equipo a nivel emocional: "Nos ha marcado tanto en nuestra generación. Disfruté de mucho de esos años con la Liga ACB por su forma de hacer y como en influía en todo".

Además, Rubén Burgos está muy emocionado por lo que está viviendo estos años: "Soy muy afortunado porque he pasado de ser un jugador de cantera que ha desarrollado su carrera en la ciudad a estar en otros equipos. El club me abrió las puertas hasta que confiaron en mi para un proyecto tan importante".

Pese a que todo sean éxitos, el equipo también ha pasado por momentos malos como "la salida de Alen por no poderla hacer feliz. Me frustró personalmente por no poder verla como queríamos". También "la lesión de Raquel y Alba nos han hecho mucho daño pero nos ayudaron mucho desde fuera".

Alina Yagupova y Awa Fam

"Lo primero es el trabajo de la dirección deportiva. Nuestra entidad es conocida y la gente quiere estar aquí. Es un club solvente. Ella quería estar en un grupo unido y es lo que le trasmitimos. Quería comprobar sus sensaciones, se siente muy identificada y arropada", asegura Rubén Burgos sobre la MVP de la Euroliga.

Sobre Awa Fam incide que es muy joven pero "tiene una responsabilidad muy compartida por todos. No es fácil todo lo que le ha ocurrido, pero tenemos que priorizar su formación personal, académica y que el entorno deportivo le ayude a llegar a su mejor versión. Tiene mucho que mejorar. Aún puede lograr mucho más".

La Euroliga es una utopía

"Queremos es ser mejores que el año anterior y seguir creciendo. Queremos tener presencia en las finales que es donde se juegan los títulos. Queremos seguir creciendo en una competición que es super dura. Es una utopía pensar en ganarla. Hay rivales inalcanzables", añade sobre la competición más importante de Europa.

Pese a ello no quiere acreditarse los méritos porque es una cuestión de equipo dado que tiene "gente muy preparada que me ayuda a ser mejor para lo que estamos consiguiendo es como grupo. Yo a solas como entrenador no consigo nada", finaliza Rubén burgos.