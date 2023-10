Rubén Baraja: "Si tuviéramos 4 puntos ¿Qué hacemos, nos suicidamos?"

Ha comparecido el entrenador valencianista Rubén Baraja en la previa que el Valencia CF se mide al RCD Mallorca en tierras insulares, comparecencia tras la declaración de Vinicius en juzgado volviendo a acusar a todo el público de Mestalla de haberle proferido gritos racistas. En entrenador de los de Mestalla ha respondido en la primera pregunta a ese aspecto y no ha querido incidir por ese mismo tema.

Comparecencia de Vinicius

Ya lo dejé claro en su momento. El Valencia ya ha hecho también un comunicado. Tolerancia cero con el racismo. Ya hemos pagado nuestro peaje y no voy a hablar más de esta historia. Mi sensación ya la dije, se tomaron medidas para que se solucionara (hasta ahora nunca se había cerrado una grada) y se demostró que fueron situaciones puntuales y no de todo el estadio. Me vuelvo a remitir al comunicado, hemos pagado nuestro castigo, el club actuó de manera rápida.

Posible visita a Lim

No tengo ninguna información sobre un encuentro ni es algo que me preocupe. Despacho con quien le representa aquí que es Layhoon. Estoy centrado en otras muchas cpsas y no es algo que me preocupe.

Problemas defendiendo a balón parado

¿Por qué me hacéis ahora esa reflexión? Hasta el Villamarín estábamos, bien estamos en los números normales, 30 o 40% encajados de pelota parada. Pensamos que no es un problema aunque el Mallorca te puede hacer daño y también ha recibido goles a balón parado. Esperamos que tras nuestro trabajo esta semana lo podamos a ver bien en el partido.

Parón para recuperar

Nuestro pensamiento no cambia por parón o falta de parón, y vamos a intentar hacerlo bien y corregir lo que no hicimos bien en Sevilla y espero una buena respuesta después de que en el Villamarín hiciéramos cosas que nos alejaron del partido. Necesitamos en cada acción, en cada lance, en cada minuto del partido mucha concentración.

Restar dramatismo

Yo ya he expresado mi opinión cuando el mercado, y ahora me centro en sacar rendimiento a los jugadores que tengo, ese es mi trabajo. No pierdo energía en eso, que mis jugadores estén concentrados, que los que entran durante el partido entren bien… apoyar a los que tengo y no olvidemos que estamos en el objetivo. Si tuviéramos 4 puntos ¿Qué hacemos, nos suicidamos? Hay que tener calma, no es un buen momento, pero no podemos vivir en el drama continuo. Espero una buena respuesta del equipo y porqué no voy a pensar que mañana lo podemos hacer bien.

Las lesiones

Tratamos de hacer lo posible por evitarlas, y para que los jugadores estén rindiendo lo mejor posible. Al final habría que analizar cada situación. No sólo es responsabilidad nuestra, van con sus selecciones y se pasan rachas que no son normales como el domingo pasado. Tratamos de que no nos afecten en exceso.

El rival, el RCD Mallorca

Todos lo conocemos. Carácter de entrenador, muy combativo. Son buenos en los centros laterales y tienen un jugador referencia que es Muriqi,. Hay que ser muy constantes y estar acertados en las acciones que ellos dominan. Que Muriqi se sienta incómodo, cortar los pases que le lleguen. Tienen variantes, pueden jugar con 5 o con 4 atrás. Con punta o con mediapunta... Me gusta lo que Aguirre transmite en cuanto a los valores que debe ofrecer un entrenador. Muchos años en los banquillos y eso es muy elogiable.

Renovación de Paulista por jugar

Sabes la respuesta. Ni se les ocurriría pedirme que no jugara, me dedico a entrenar y a Paulista lo pongo los partidos que crea necesario y esa es mi toma de decisiones, igual que yo no me meto en otras áreas. Veo rendimiento inmediato y trato de ser justo.