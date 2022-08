Rodrigo: "Hubiésemos peleado por jugar otra final o el título de Liga"

Rodrigo Moreno ha comenzado esta temporada como un tiro en el Leeds United. Con cuatro goles en tres partidos es ahora mismo el pichichi de la competición. Y ayer en declaraciones a Radio Marca en el programa "la pizarra de Quintana" se acordó de su paso por el Valencia.

Pare el ex atacante del Valencia "en el fútbol y en la vida es muy difícil estar con el "y si", pero tengo una convicción de que ese equipo, ese grupo, el de esos dos años, que logró ganar un título, que quieras o no es un grupo campeón y que volvió a llevar al Valencia a lo más alto... sobre todo en la era post Messi y Cristiano, que durante diez años era prácticamente imposible ganar algo en España, creo que habría sido un grupo que podría haber peleado por llegar a otra final, o estar cerca de pelear por un título de liga. Era un grupo muy ganador, con una idea muy clara. Se formó una unión y conexión muy importante entre jugadores, entrenador y club, algo que no es tan fácil de lograr en el fútbol. Pero bueno, nunca lo sabremos..."

Además sobre los seis años que perteneció a la disciplina valencianista comentó que "algo muy bueno fueron los dos años con 'Marce', y a nivel individual sin duda y colectivo también. De mis seis años allí, fueron los dos años en los que el club tomó un rumbo deportivo más o menos firme. Luego podría haber salido mal, claro. Con Mateu y con Marcelino, con una idea futbolística clara, confeccionando una plantilla hecha en base a lo que pensaba el club y el entrenador. Y los otros cuatro años, según... no sé quién decía lo que había que hacer. Al final el Valencia siempre fue un club complicado, quizá los años que me tocó vivir a mí un poco más por toda la locura que ha pasado con la propiedad, y la gente de Valencia y la prensa. Había un poco de guerra entre todo el mundo contra todo el mundo y es una pena. Es un club al que tengo muchísimo cariño y ojalá puedan retomar el camino que en su día conseguimos con Marce".