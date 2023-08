Roberto Soldado no se equivocó

Roberto Soldado decidió poner punto y final a su carrera como futbolista. Tras haber jugado la última temporada con el Levante y terminar su contrato anunció su adiós del fútbol en activo.

El valenciano se crio en la cantera del Real Madrid con quien debutó en primera división en la temporada 2005-2006. De ahí pasó a Osasuna y al Getafe, club que abandonó en 2010 para firmar por el Valencia y suplir la marcha de Villa al FC Barcelona. En 2013 fue traspasado al Tottenham por 30 millones de euros para regresar a La Liga española en 2015 y firmar por el Villarreal. Fenerbahçe, Granada y estas dos últimas temporadas en el Levante fueron sus últimos destinos.

Muchos valencianistas aprovecharon el anuncio de su retirada para recordar como en 2013 antes de marcharse a Londres, en el aeropuerto, criticaba a Amadeo Salvo al que tildaba de mentiroso. "No creo en el proyecto. Desde la primera vez que hablé con el presidente tuve claro que me quería ir. Por culpa de él, los medios han dicho muchas mentiras sobre mí y sobre mis agentes, que son como mi familia. Lo repito: decidí marcharme en el momento en que perdí la confianza en este proyecto. El presidente me ha mentido a mí personalmente. Me hizo perder la ilusión. Creo que se podría haber hecho mejor, pero ha faltado muchas veces a la verdad. No beneficia en nada a este proyecto. No creo en sus formas y espero equivocarme. Ojalá marque una buena época y sea el presidente con más título para el club", manifestaba por aquel entonces. Y no, Roberto no se equivocó.