Riquelme: "Cavani me dijo que lo tenía todo atado con el Villarreal"

Edinson Cavani es uno de los deseos de Gennaro Gattuso. El Valencia necesita vender previamente a Maxi Gómez para hacerse con los servicios del delantero uruguayo. Pero no es el único pretendiente. También el Villarreal ha puesto sus ojos en él.

En este contexto, Juan Román Riquelme, hoy en día vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, ha hablado en ESPN sobre Edinson Cavani. El ex del Villarreal ha manifestado que "hablo con él desde hace dos años y medio. Hablo muy seguido con él. Fue muy claro conmigo, me dijo que estaba arreglado con el Villareal o no sé que otro equipo".

Por su parte los de Emery están cerrando las ventas de Paco Alcácer a Arabia Saudí y de Boulaye Dia a la Salernitana para hacer hueco en su delantera al uruguayo.