El deseado se llama Edinson Cavani

La preferencia de Gennaro Gattuso para reforzar la delantera tiene un nombre, la del delantero uruguayo Edinson Cavani. El futbolista quiere jugar en el Valencia después de que el técnico italiano le haya convencido del proyecto tras hablar con él. Y no cabe duda que es uno de esos nombres que ilusionan a la afición del Valencia.

Actualmente Cavani es "agente libre" después de haber finalizado su contrato con el Manchester United. Con los ingleses apenas jugó 15 partidos de Premier en los que anotó tan solo dos goles. Su participación esta pasada campaña se vio lastrada por las continuas lesiones. Primero sufrió una en el tendón que le tuvo 50 días fuera, más tarde una en la pelvis que le hizo estar ausente 25 días y por último una en la pantorrilla que le mantuvo al margen 31 días. Todo un calvario. Eso sí, terminó la temporada jugando de titular y los noventa minutos ante el Crystal Palace.

La salida de Maxi es la clave

Aunque el futbolista quiere jugar en el Valencia, actualmente no tiene hueco en la delantera. Además la intención es rebajar el Fair Play Financiero con la venta de uno de los atacantes. De ahí que para que se pueda llevar a cabo la operación primero tiene que salir Maxi Gómez. El uruguayo es objeto de deseo del Fenerbahce pero el futbolista no está muy por la labor de marcharse a Turquía además de que la última oferta presentada no convence a los valencianistas.