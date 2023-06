Ricardo Costa dice que 'Gürtel' trabajó con la Generalitat porque Camps "lo había decidido"

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha asegurado este martes en su declaración como testigo en el juicio por las adjudicaciones a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', que si la trama trabajó "con el partido y el gobierno" autonómico es porque "el presidente" Francisco Camps "lo había decidido".

"Tengo constancia por el propio señor (Álvaro) Pérez y por otras personas que se trabajaba con el partido y el gobierno porque el presidente lo había decidido. Camps en determinadas ocasiones me dijo: 'Me gustaría que esto lo hiciera Álvaro'. Me decía eso y efectivamente se correspondía posteriormente a la realidad", ha sostenido Costa en alusión a 'El Bigotes' y al exmandatario valenciano.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

En este contexto, Costa ha sostenido que es "obvio" que Gürtel realizó los actos del partido en Valencia y "trabajaba con la administración pública porque lo decidía el presidente". "Entiendo que esa oferta o planteamiento que se le hizo de abrir una empresa de eventos en Valencia vendría linkado con todo lo que posteriormente fue realizando", ha añadido.

A preguntas de la Fiscalía, el que fuera secretario general del PP valenciano ha explicado que la propia dirección nacional de la formación tenía "conocimiento" de que en la Comunitat Valenciana se trabajaba con 'El Bigotes'.

LA RELACIÓN "FLUIDA" DE CAMPS Y 'EL BIGOTES'

"Yo recuerdo una cena en un restaurante en un hotel previa a la organización del congreso nacional de 2008 que se celebraba en Valencia donde estábamos el señor Camps, yo y una serie de personas del partido a nivel nacional donde planteamos que nos gustaría que el señor Pérez organizara ese congreso", ha revelado en su declaración, que se ha extendido por más de dos horas.

En este contexto, el Ministerio Público ha preguntado si nunca se plantearon trabajar con otra empresa que no fuera Orange Market. "No es que hicieran las cosas mal, pero me extrañaba que solo fuese la empresa de Pérez la que hiciera los actos del partido. Le planteé a (el entonces vicepresidente autonómico Víctor) Campos hacer actos con alguna otra empresa, pero me dijo que la instrucción que tenía es que los hiciera Pérez", ha incidido.

En contra de lo sostenido por Camps, Costa ha dejado claro que la relación del expresidente con 'El Bigotes' "no era fría". "Tenía una relación bastante fluida. Yo creo que es palpable que había una relación no solamente personal, cordial y amistosa", ha apostillado.

Así las cosas, Costa ha señalado que llegó a reunirse "en varias ocasiones" a solas con 'El Bigotes' y con Camps en un ambiente distendido en el que celebraron "alguna cuestión que había salido bien". "En esas reuniones había alguna conversación cruzada sobre actos vinculados a la administración pública. Se producían conversaciones no sobre adjudicaciones, sino cómo iba la administración", ha desvelado.

En este punto, la Fiscalía le ha cuestionado sobre si Camps conocía que Orange Market se encargaba de la organización de los stands de Fitur. "No me cabe ninguna duda. He visto en las comidas que se organizaban por parte de la Generalitat al señor Pérez con Camps. No me cabe duda de que en algunas de esas conversaciones cruzadas se hablaba de cómo se estaba organizando el stand, porque así me lo trasladaba Pérez", ha continuado.

Según Costa, el ahora expresidente "se preocupaba de los escenarios y de la escenografía", como él mismo "dijo en una causa judicial". "No es que lo diga yo porque me lo esté suponiendo, es que lo he visto y lo ha declarado", ha añadido.

Costa también ha sido preguntado sobre si tenía conocimiento de que la contratación y posterior facturación con Orange Market de los grandes eventos se hizo para financiar la deuda pendiente del PP. "Como he dicho en reiteradas ocasiones, a mí eso no me consta", ha respondido.

"UNA BODA ES UNA BODA"

Del propio Pérez, Costa ha afirmado que "tenía acceso a muchas personas de la administración", pasando de "varios vicepresidentes consecutivos", Camps "y algún otro conseller".

El ex secretario general de los 'populares' en Valencia también se ha referido a la boda de 'El Bigotes' y a las palabras de Camps al respecto. Cabe recordar que el expresidente aseguró que, si acudió, fue porque pensaba que estaba asistiendo a un evento del partido.

"Lo que me dice me parece sorprendente", ha respondido Costa después de que la Fiscalía le recordase esa afirmación. "Una boda es una boda, y en este caso el señor Camps estuvo en la misma mesa que yo, y era una invitación a un acto personal", ha aseverado.

SIN INSTRUCCIONES DE CAMPS

La sesión de este martes también ha servido para escuchar la declaración como testigo de la que fuera presidenta de les Corts Valencianes y consellera de Turismo Milagrosa Martínez, que ha descartado que recibiera directrices de Camps para contratar con Orange Market.

"A mí la única directriz que me dio el presidente fue potenciar el turismo de la Comunidad Valenciana, por lo que suponía el producto bruto de la propia comunidad, y potenciarlo. Por eso mismo creó la Consellería", ha espetado.

En esta línea, Martínez ha dejado claro que nunca recibió "instrucciones para declinar contrataciones a determinadas empresas". "Lo que siempre hice y se firmó fue con el visto bueno de la subsecretaria de entonces", ha zanjado.