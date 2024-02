La responsable de la RFEF de las sedes Mundial 2030 se reúne en Valencia con las Instituciones

Según ha podido saber Onda Cero Valencia, María Mato, la responsable de la RFEF en torno a las sedes españolas que optan al Mundial 2030 se encuentra en Valencia.. Y se ha reunido con las instituciones valencianas en una comida para tratar sobre las infraestructuras que debe tener la ciudad de Valencia para poder ser sede.

A la reunión han acudido Salvador Gomar como presidente de la Federación de la Comunitat Valenciana de Fútbol, Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana y la Concejala de Deportes Rocío Gil. La propia Alcaldesa de Valencia, María José Catalá confirmaba públicamente que "tenemos que analizar las dotaciones complementarias y estamos trabajando en ello, en lo que tiene que ofrecer la ciudad. Hoy hay un encuentro entre distintas Federaciones, la valenciana y la nacional, y estamos trabajando en esa dirección".

Aún así reconocía la propia Alcaldesa que "a mi el Mundial me interesa para Valencia pero no voy a dar ninguna ventaja a nadie para llegar al Mundial. Si llegamos, que podemos llegar, llegaremos y sino no. La Federación está interesada, nosotros también y estamos trabajando en esa dirección".