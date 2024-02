Catalá: "No se le va a dar manga ancha ni a Lim ni a nadie"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de la reanudación de las obras del nuevo Mestalla y ha reconocido que el Valencia ha presentado recientemente más documentación para agilizar la obtención de la licencia de obra. El propio Valencia ha hecho oficial que ha presentado "los certificados e informes OCA y ECUV, entidades colaboradoras de la Administración, ante el Ayuntamiento de Valencia a la espera de obtener la licencia de obras que permita reanudar los trabajos en el Nou Mestalla".

En palabras de Catalá "a Lim no se le va a dar manga ancha ni a Lim ni a nadie. Eso sería prevaricar y comparto en ese sentido por lógica las declaraciones del portavoz de VOX. Me consta que el Valencia presentó una documentación para continuar la tramitación administrativa de la licencia de obra". Y sobre el plazo insistía en que "depende del promotor que es el Valencia. Los funcionarios están analizando la documentación. Por nuestra parte podría estar en el primer trimestre. Vamos a analizar la documentación presentada y si todo está correcto, mantenemos ese objetivo".

La Alcaldesa también mostraba su sorpresa de que Compromís y PSPV se hayan posicionado en contra de las fichas urbanísticas. "Esas fichas son las mismas que aprobó el PSPV y Compromís y que sacaron a exposición pública. Son las mismas, no hemos modificado nada y por tanto sería bastante incoherente no apoyar sus mismas fichas urbanísticas. No hemos cambiado ni una coma".

Sobre el Mundial afirmaba que "seguimos trabajando en ello pero yo nunca he condicionado nada. A mi el Mundial me interesa para Valencia pero no voy a dar ninguna ventaja a nadie para llegar al Mundial. Si llegamos, que podemos llegar, llegaremos y sino no. La Federación está interesada, nosotros también y estamos trabajando en esa dirección".