Reconstrucción del edificio de Campanar: "Si se dan las condiciones, todo sería posible"

LEER MÁS València realojará a un centenar de familias en el edificio de Safranar

Comienza la investigación en torno al devastador incendio de un inmueble en el distrito valenciano de Campanar. Una vez sofocadas las llamas y recuperada progresivamente la normalidad, resulta fundamental ahora esclarecer las causas del que, sin duda, ha sido el incendio en un edificio de viviendas más grave de la historia valenciana.

En este sentido, los arquitectos técnicos coinciden en concluir que el incendio de Campanar ha sido "excepcional" e "inaudito". Aseguran que el fuego circuló en "sentido inverso" y que factores como la estructura del inmueble, las altas temperaturas del fuego o las fuertes ráfagas de viento fueron clave a la hora de extender las llamas. El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) defiende que el edificio podría ser reconstruido, tal y como parte del vecindario viene reclamando, siempre y cuando la resistencia de la estructura que ha quedado de pie así lo permita.

"Primero, hay que determinar cuál es la resistencia residual y si ha habido alguna afección y a qué nivel de la estructura", detalla el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, en declaraciones a Onda Cero. "A partir de ahí, si la estructura se encontrara en las debidas condiciones y garantías de seguridad para poder volver a albergar un edificio de uso residencial, todo sería posible", asegura Sanz a preguntas de esta emisora de radio.

"Tiene que ser el informe pericial, las investigaciones, las que determinen la solución. Técnicamente, si el hormigón ha resistido y no tiene daños estructurales que le imposibiliten su puesta en carga otra vez, no habría más problema que el económico", afirma el presidente del CGATE. "Si resulta que el hormigón no ofrece las suficientes garantías, habría que optar por otras soluciones", añade Alfredo Sanz preguntado por Onda Cero.

¿Y Mislata?

Con todo, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) valora satisfactoriamente las investigaciones y procedimientos que están llevando a cabo las autoridades en el bloque de viviendas afectadas. Preguntado por posibles casos similares - por ejemplo, el del Edificio Navis de Mislata -, Alfredo Sanz hace un llamamiento a la calma aunque insta a las comunidades de vecinos a revisar estructuras y materiales.

"La conveniencia de los edificios construidos con normativa anterior al Código Técnico, que estén revestidos con paneles de composición de aluminio, ver una inspección técnica que determine si es necesario implementar alguna medida de seguridad", concluye Sanz en declaraciones a Onda Cero.