Reacciones a la destitución fulminante de Anil Murthy

Poco más tarde de conocer el despido fulminante de Anil Murthy como presidente del Valencia CF se sucedieron las manifestaciones acerca de la decisión adoptada por Peter Lim. Para el President de la Generalitat Ximo Puig "lo importante no es quién está, sino lo que van a hacer" Y añadía que "en cualquier caso, es una decisión del ámbito privado, pero el asunto se centra en lo que haga Peter Lim -el máximo accionista del Valencia- a partir de ahora y en si va o no a cumplir lo que firmó. Lo que todos queremos es que cumplan, construyan el campo e inyecten la energía suficiente para que el equipo tenga el lugar que se merecen los aficionados, por encima de la destitución en sí misma".

Sandra Gómez: "Nos vamos a mantener firmes"

Para la vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez "la persona que había insultado al Valencia CF y mandado callar a la afición valencianista no podía seguir presidiendo el club. Pero no ha cambiado la propiedad ni el proyecto que representa Meriton. Hay que propiciar un cambio más profundo porque Meriton no tiene la confianza ni de la afición, ni de las instituciones”.

Y recalcaba que “está bien que se vaya Murthy pero sigue Meriton y vamos a seguir defendiendo y exigiendo el cumplimento de la ley. Queremos que el Valencia CF represente a la ciudad con un buen proyecto deportivo y social que no genere tensiones”. Y avisa que. "no puede servir de excusa para mantener posturas flexibles con Meriton. Vamos a mantener la misma posición de exigir la legalidad”.

María José Catalá: "Es un triunfo de la afición"

Para la líder del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Catalá la marcha de Anil Murthy es "un triunfo de la afición del Valencia y de nadie más. En el momento en el que se filtraron los audios del presidente, ya expresidente, del Valencia Anil Murthy, en el que se descalificaba a gran parte de la afición, la clase política y las instituciones lo primero que dije es que yo instaba al propietario del club a tomar medidas contra una persona que, con sus palabras, ha acreditado que no estaba a la altura de una institución tan importante como es el Valencia".

También remarcaba que "la afición con su gesto simbólico en el último partido de no acceder al interior de Mestalla y salir a la puerta para manifestar su disconformidad con la deriva social, económica e institucional del club ha conseguido gritar alto y claro que este no puede ser el camino. Por tanto, este es un triunfo de la afición. Nos podemos sentir no satisfechos porque queda muchísimo camino por hacer y porque nada está todavía resuelto, pero sí que es verdad que me parece una decisión que se veía venir porque esos audios ya acreditaban que esa persona no estaba a la altura del club. No obstante, insisto, este es un triunfo de la afición".

Libertad VCF insiste en que se marche Peter Lim

Por su parte el colectivo valencianista Libertad VCF emitía un comunicado en el que afirmaba que "cambiará a Anil por cualquier otro títere". Además insistía que "el problema aquí es Peter Lim: seguirá gestionando el club o dejando de gestionarlo asfixiándolo, exprimiéndolo para su interés personal. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando para que se vaya Peter Lim de aquí porque siempre lo hemos dicho: cuanto más tiempo esté Peter Lim aquí menos vida le queda a nuestro club. Lo está matando y tenemos que seguir luchando. Esto es una pequeña batalla, reconfortante en el aspecto de que no vamos a tener que ver como sigue esta persona ensuciando el escudo del Valencia, pero insuficiente. El futuro del Valencia tiene que ser un Valencia de los valencianistas, un Valencia democrático y para eso Peter Lim se tiene que ir".