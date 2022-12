Quico Catalán: "Tenemos que creer en este proyecto cien por cien valenciano"

El Levante UD celebra hoy su Junta General de Accionistas donde con la mayoría que ostenta su Fundación se aprobarán las cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto de esta temporada con el objetivo claro de ascender a primera división de nuevo.

Al respecto de la situación económica y las pérdidas cifradas en 22 millones de euros, el presidente Quico Catalán afirmaba que "nos presentamos con un descenso y un segundo año de pérdidas. No podíamos contemplar los efectos nunca vistas, desaparición de mercado de fichajes, 5 ventanas sin movimientos. Han sido los años más difíciles de gestionar. No es propio de la gestión desde nuestra llegada. Nos ha sido imposible redirigir la política establecida en el 2019. No buscamos excusas pero es verdad que muchos clubes nos hemos visto arrastrados".

El presidente volvía a insistir en pedir la confianza de los accionistas en su proyecto. "Seguro que nos hemos equivocado mucho y seguro que seguiremos equivocándonos. Pero conozco el sector, llevo muchos años.. Es un proyecto que ya ha cumplido 113 años. Tiene una identidad muy clara y con un mensaje muy definido. Que nos aporte esa estabilidad institucional necesaria para el buen funcionamiento. Estamos aquí para honrar nuestro pasado pero sobre todo para proyectar el mejor futuro y que ustedes se sientan orgullosos".