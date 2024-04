PSPV y Compromís cargan contra Núñez (Vox) por referirse a Franco como "personaje histórico"

La oposición, PSPV y Compromís, ha cargado este lunes contra la consellera de Justicia e Interior, Elisa Nuñez (Vox) que, en una entrevista en el diario Las Provincias, a la pregunta de si está de acuerdo con la afirmación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el franquismo "fue una dictadura", ha dicho que Franco "es un personaje histórico" y que ella "nació en 1977" y no ha vivido "esa época".

El síndic del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha pedido a Mazón el cese de la consellera por "blanquear abiertamente el franquismo y negar la violencia de género y el cambio climático".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que la consellera de Justicia es "más peligrosa por incompetente que por sus declaraciones franquistas", en relación a su gestión del último incendio forestal deTárbena.

"Que no tenga una opinión o no quiera transmitirla de un dictador sanguinario como Francisco Franco no es de recibo", ha apuntado Baldoví.

Mientras, desde el PPCV, Miguel Barrachina, portavoz en Les Corts, insiste en que Franco "fue un dictador y el franquismo, un período de dictadura", y se desmarcan de Vox, socio de gobierno tras asegurar que las palabras de Núñez no afectan "en nada" al pacto en el Consell: "Los valencianos pueden estar confiados y seguros".

Desde Vox no han realizado declaraciones al respecto.