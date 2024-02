Pepelu: "Ojalá algún día llegue la llamada de la selección"

Está siendo sin lugar a dudas la pieza clave en el equipo de Rubén Baraja. Pepelu lo ha jugado prácticamente todo desde que llegó al Valencia procedente del Levante UD. Y sueña con que un día Luís de la Fuente le llame para la selección. Así lo confesaba en una entrevista en Radioestadio Noche a solo tres días de jugar en Mestalla ante el Real Madrid.

"Siempre he dicho que el nivel de centrocampistas en España es muy bueno pero es algo que llevo soñando mucho tiempo. Ojalá algún día llegue la llamada de la selección". Sobre si ahora es el momento que lo ve más cerca reconocía que "hacer bien las cosas en tu club, estar en una buena situación en la clasificación y jugándolo todo es cierto que ayuda. En este momento me encuentro muy bien y ojalá llegue pronto".

Precisamente Pepelu ha sido internacional en categorías inferiores. "He ido a todas las categorías inferiores y conozco a Luís de la Fuente y he coincidido con él. Mi teléfono lo tiene. Si me llama al principio me impactaría pero sobre todo lo disfrutaría si me llama. Haciendo las cosas bien en club esa llamada podría llegar".

La visita del Real Madrid y Vinicius

El sábado el Real Madrid visita Mestalla y eso es sinónimo de gran partido. Reconoce Pepelu que "dentro del vestuario tenemos mucha tranquilidad. Entiendo que los Valencia-Real Madrid son partidos de mucha tensión y entendemos todo el ruido que se genera pero nosotros nos aislamos de todo ello".

Un encuentro envuelto en la polémica por le regreso de Vinicius del que dice "es un magnífico jugador, lo ha demostrado siempre que juega cada partido, los recursos que tiene y los datos en LaLiga. Nosotros intentaremos pararle para que no tenga una buena noche".

Vinicius es un gran jugador

Sobre el Real Madrid aseguraba que "es un equipo muy fuerte, que encaja muy pocos goles. Tiene un ataque muy potente con muchos recursos y sabe controlar cada momento del partido. Nosotros con lo que hemos trabajado intentaremos minimizarles y conseguir esa victoria. Queremos que el protagonismo esté en el verde y dar un buen espectáculo".

Rubén Baraja aprieta a los mediocentros

Del míster, Rubén Baraja reconocía que "tenemos suerte que el míster ha sido un gran centrocampista. A los que más aprieta y consejos da es a nosotros. Tenemos clases avanzadas de ser un buen mediocentro".

Su salida del Levante y llegada al Valencia

Pepelu llegaba este verano al equipo de Mestalla tras el pago de la cláusula de rescisión al Levante. Él era consciente que esa salida no sería bien recibida por los aficionados granotas. "Sabía que iba a ser un cambio complicado porque existe esa rivalidad entre los dos equipos de la ciudad. Cada uno tiene que mirar por su futuro profesional. Era un gran paso en mi carrera, un equipo en el que quería estar en primera división y a día de hoy se ha visto que mi decisión fue acertada porque estoy siendo importante y jugando muchos partidos en primera división".

Llegar al Valencia era un gran paso en mi carrera y a día de hoy se ha visto que mi decisión fue acertada

Y reconoce que cuando el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona le dijo que "yo no venía al Valencia a descender porque así lo creía que no podía pasarle lo de la temporada anterior. Le mostré mi ambición y me dijo que tenía ganas de que fichara por el Valencia".

Las rutinas de Pepelu

Mucho se ha hablado de lo estricto que es con la alimentación y las rutinas para ser mejor futbolista hasta el punto que metió las bicis estáticas en el vestuario para recuperarse después de los partidos. Entre risas comentaba que "se me ha quedado la fama de que metí la bici y el agua fría en el vestuario y cada vez somos más en el equipo los que llevamos esa rutina y me lo agradecen porque al día siguiente están mejor".