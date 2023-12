Pepelu habla de la "chulería" de Cuadra Fernández

El colegiado Cuadra Fernández se convirtió en el protagonista de la derrota del Valencia ante el Getafe en el Coliseum. El árbitro dejó con nueve al Valencia tras las expulsiones de Paulista y Javi Guerra. En el caso del centrocampista, según recoge el acta del colegiado, por decirle "¡Eres malísimo, malísimo!".

El valencianista Pepelu afirmaba en Movistar al finalizar el partido que "no me gusta que nos traten así, son chavales honrados. Las pulsaciones en un partido te hacen estar a mil, pero cuando te tratan desde el minuto uno con esa chulería es difícil jugar un partido. Todos tenemos que ser iguales dentro de un campo y hoy el tono no ha sido el adecuado. Hemos trabajado bien con diez, pero nos vamos de vacío. No ha sido un partido para tres expulsiones".