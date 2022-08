Özkacar; "Vengo cedido un año pero quiero quedarme más tiempo"

LEER MÁS Cenk Özkacar ya es nuevo jugador del Valencia

El Valencia hacía oficial el fichaje del central turco de 21 años Cenk Özkacar después de llegar a un acuerdo de cesión con el Olympique de Lyon con una opción de compra de 5 millones de euros. Pese a ello tiene muy claro que "vengo aquí cedido por un año, pero quiero quedarme más tiempo. Todos deben estar seguros de que lo voy a dar todo por este Club. Demostraré lo que puedo hacer en cada entrenamiento y en cada partido, dando el 100% por este Club. Vengo aquí para darlo todo por este increíble club".

Gattuso clave para su llegada

El central reconocía la importancia de Gennaro Gattuso a la hora de escoger el Valencia. "La ciudad es perfecta y el Club es increíble, con una gran cantidad de historia. La afición también es genial. Tengo que decir que también vine al Valencia CF por Gattuso, para sentir su pasión. Eso fue realmente importante, y estoy muy motivado para trabajar con él. Creo que estoy realmente listo para este desafío".

Su manera de jugar

Respecto a su estilo de juego manifestaba que "mi estilo de juego es muy agresivo defensivamente. Soy muy fuerte y con el balón me gusta jugar bien al fútbol. Soy de Turquía, así que seré agresivo en el campo".

Su hermano estuvo de Erasmus en Valencia

Y Özkacar revelaba un pequeño secreto. "Mi hermano estuvo aquí cuando era más joven. Estuvo aquí dos años de Erasmus. No tuve la oportunidad de venir a Valencia entonces, y me molestó que él estuviera en una buena ciudad mientras yo todavía estaba en casa. Ahora estoy aquí y mi hermano está en casa. Conozco la ciudad y me ha dicho que es la ciudad más bonita del mundo. Llevo aquí dos días y es cierto lo que dice la gente. Tenía muchas ganas de venir a Valencia".