Las ofertas no convencen a Samu Castillejo

A poco más de dos días para el cierre del mercado, en el Valencia CF debe haber movimientos. Además del apartado de llegadas, donde el objetivo es al menos sumar un delantero, también debe avanzarse en las salidas. Y uno de esos nombres propios es el de Samu Castillejo, quien todavía no ha formalizado su salida.

A pesar de no entrar en los planes del club y contar con distintas ofertas, a Samu Castillejo no le convencen ninguna de las ofertas que han llegado sobre su mesa. La última ha sido procedente de Arabia Saudí, la cual era del gusto del jugador. Sin embargo, Castillejo quería una compensación por parte del Valencia, a razón de los dos años de contrato restantes que tiene firmados y después de no contar con protagonismo con Rubén Baraja.

El extremo entiende que para su llegada a Mestalla hizo un esfuerzo económico, en el que perdonó una cuantía importante de dos millones de euros por parte del vínculo que tenía con el Milán. Por ello, no está dispuesto a hacer otro sacrificio en estos momentos, por lo que habrá que llegar a un mutuo entendimiento con el club valenciano.

No ha sido la única propuesta que ha tenido el futbolista malagueño a lo largo de estas últimas semanas. El Espanyol planteó un trueque con Martín Braithwaite incorporado en la operación. A pesar de ello, Samu Castillejo tampoco estaba dispuesto a competir en Segunda División.