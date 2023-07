Samu Castillejo busca destino

LEER MÁS Samu Castillejo afirma que le gustaba más el estilo de Gattuso que el de Baraja

Samu Castillejo ya sabe que no cuenta para Rubén Baraja. El técnico del Valencia le ha comunicado que busque ofertas para salir traspasado en este mercado de verano.

El malagueño llegaba al Valencia de la mano de Gennaro Gattuso y con la llegada de Baraja al banquillo pasó a un segundo plano. Nunca contó con la confianza del nuevo entrenador hasta el punto que una de las quejas del futbolista en privado es que nunca le preguntó por su lesión. De ahí que ya manifestara públicamente que le gustaba más el estilo de juego del italiano. "Hubo cambio de entrenador, no era lo que quería, lo que me gustaba pero siempre intentando ayudar al equipo dentro y fuera del campo. He tenido mala suerte con las lesiones", aseguraba.