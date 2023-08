Nuestras Campeonas del Mundo ya están en Valencia

Las flamantes campeonas del Mundo de fútbol, la valencianista Enith Salón y la levantinista Alba Redondo han llegado a Valencia este mediodía.

A su llegada la guardameta valencianista Enith Salón afirmaba que "nunca me habría imaginado algo así. De hecho es algo que no esperaba a la hora de empezar. Desde pequeña es algo que nunca había visto y que no había pasado con chicas ni podía imaginar y ves que pasa y es como... madre mía.,. es algo indescriptible".

Respecto a sus sentimientos al acabar el partido explicaba que sintió "una mezcla de emociones, también de alivio porque después de todos los minutos que añadieron era como... por favor que no nos metan ahora como había pasado en anteriores partidos Lloramos muchísimas de alegría, después de todo el trabajo que llevamos detrás. Lloramos porque es algo que nunca imaginábamos".

Mientras la jugadora del Levante UD, Alba Redondo tenía un recuerdo para todas esas que un día fueron futbolistas. "Pensamos que ahora sí porque es verdad que hubo otras que iniciaron el camino. Lo hacemos por esas niñas de base que vienen de la cantera y que puedan tener este tipo de privilegios".

Además afirmaba que "lo primero que pensé cuando pitó el final fue en correr. Porque esas sensaciones es como se viven. Es imposible acordarte de tus seres queridos. No éramos conscientes de lo que habíamos hecho hasta que hemos llegado aquí. Lo de la celebración de ayer fue una locura. Nunca pensamos que el fútbol femenino iba a mover un país y lo ha hecho y de aquí ya no bajamos".

Respecto a toda la desagradable polémica del beso fuera de lugar de Rubiales a Jenifer Hermoso aseguraba que "nos hemos centrado en la victoria porque lo otro era un motivo extra que no nos iba a venir bien y al final lo que hemos hecho es disfrutar de esto y nada más. Son unos actos que te llevan con todo el descontrol de los nervios pero no nos ha influido en la celebración".