Merino exige al Gobierno la continuidad del FLA extraordinario y recuerda que el anterior Consell tuvo 3.000 millones a fondo perdido por la pandemia

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha exigido al Gobierno de España el mantenimiento como hasta ahora del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para cubrir el exceso de déficit provocado por la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana y ha reiterado la solicitud de un fondo no reembolsable para la reconstrucción social y económica de la Comunitat Valenciana.

La titular de Hacienda ha lamentado la gran incertidumbre que el Gobierno de Pedro Sánchez está generando al impedir la financiación mediante el FLA extraordinario de los aproximadamente 3.000 millones de exceso de déficit de 2024, precisamente “en el peor momento de nuestra historia reciente”, y que Sánchez, además, lo justifique por la no aprobación en el Congreso de los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno.

“Quieren que los valencianos paguemos las consecuencias de su incapacidad para recabar los apoyos que necesitan, que no es más que la enésima muestra de su extrema inestabilidad parlamentaria”, ha subrayado la titular de Hacienda.

Ruth Merino ha insistido en que no existe absolutamente ninguna razón técnica para dejar de financiar el exceso de déficit de las CCAA mediante el FLA como se lleva haciendo desde 2012 por el hecho de no contar con una senda de déficit aprobada por el Congreso. Sin ir más lejos, según ha recordado, el Gobierno tampoco fue capaz de aprobar en Congreso los objetivos de déficit de 2024 y, sin embargo, el déficit no autorizado del año anterior se siguió cubriendo mediante el FLA.

Además, la responsable de Hacienda ha puesto de manifiesto la vital importancia de este fondo para garantizar la liquidez de la Generalitat durante este ejercicio en el que, además, la Administración valenciana va a tener que hacer frente a todos los gastos de la reconstrucción “sin que el Gobierno le aporte ni un solo euro”.

“No lo decimos nosotros solos; la patronal de la Comunitat Valenciana también ha advertido al Gobierno de la importancia de mantener el FLA extraordinario para que la Generalitat pueda atender sus compromisos con los proveedores y garantizar el normal funcionamiento de la Sanidad y los servicios públicos esenciales”, ha reiterado.

Sin fondos extraordinarios para la reconstrucción

La consellera de Hacienda ha recordado que la negativa a financiar con el FLA el déficit no autorizado justo en el año de la reconstrucción se suma al “portazo” del Gobierno de Sánchez al envío a la Comunitat de fondos extraordinarios no reembolsables para la reconstrucción social y económica tras la riada, algo que sí hizo en 2020 y 2021 cuando el anterior Consell pudo contar con casi 3.000 millones de euros de financiación extra con motivo de la pandemia que no tuvo que devolver.

Esta negativa, según ha explicado Merino, nace de otro chantaje fake del Gobierno, ya que la ministra de Hacienda vincula ahora el envío de esos recursos por la riada a la aprobación de unos nuevos PGE por parte del Gobierno. “Montero olvida que en 2020, a pesar de gobernar con los PGE prorrogados de 2018, ella misma aumentó el Fondo de Contingencia en respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia”, ha denunciado la consellera de Hacienda.

“La diferencia de trato del mismo Gobierno de Pedro Sánchez ante dos acontecimientos de extraordinaria gravedad es manifiesta. Lo único que ha cambiado es el signo político del gobierno que ocupa la Generalitat, pero a quien realmente le da la espalda el Gobierno central es a los valencianos, que no se merecen que se anteponga el tacticismo político a sus intereses en un momento en el que lo que se requiere es lealtad, responsabilidad y compromiso con los valencianos”, ha concluido Merino.