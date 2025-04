Agustín Escobar y Mercè Camprubí Montal, los directivos de Siemens que han muerto junto a sus hijos en Nueva York

Un accidente de un helicóptero turístico se ha cobrado la vida de seis personas, entre los que se encuentra una familia de cinco españoles, que han muerto tras estrellarse el aparato en el río Hudson en Nueva York.

Mientras se investigan las circunstancias de los sucedido (las primeras las primeras imágenes muestran cómo el helicóptero perdió las aspas en pleno vuelo y después cayó al río), lo que sí se conoce es la identidad de los fallecidos: una familia española de cinco miembros, un matrimonio y sus tres hijos, y el piloto de la aeronave.

Quiénes son los españoles fallecidos

La familia de españoles fallecidos son Agustín Escobar, directivo de Siemens en España, su esposa, Mercè Camprubí Montal, quien actualmente trabajaba para para filial Siemens Energy, y sus tres hijos pequeños de cuatro, cinco y once años.

En el accidente también falleció el piloto del helicóptero, según dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente de helicóptero en el que Agustín Escobar y su familia han perdido la vida. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos", ha señalado un portavoz de Siemens Mobility.

Quién era Agustín Escobar

Agustín Escobar era un español nacido en Puertollano (Ciudad Real). Hijo predilecto de Castilla- La Mancha en 2023, fue uno de los impulsores decisivos para la llegada de la acería de verde de Hydnum Steel.

Escobar fue dos años CEO de Siemens España y desde el pasado mes de diciembre era responsable de la división de movilidad ferroviaria de la compañía, según ha señalado 'ABC News'.

Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICAI), Executive MBA por el IE Business School de Madrid y MBA por la Universidad de Alcalá, Escobar desarrolló toda su carrera profesional en Siemens, en la que entró en el año 1998.

El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page ha expresado en la red social X du "dolor al conocer el trágico accidente en el que han fallecido Agustín Escobar y su familia". Page ha recordado su nombramiento como Hijo Predilecto de la región y ha expresado que sus "pensamientos están con sus seres queridos en estos duros momentos".

Quién era Mercè Camprubí Montal

Mercè Camprubí Montal actualmente trabajaba para la filial Siemens Energy. Nieta y bisnieta de presidentes del Fútbol Club Barcelona, era hermana de Joan Camprubí Montal, que en octubre de 2024 presentó su candidatura para presidir el FC Barcelona.

Llevaba casada con Agustín Escobar desde hace más de una década. La familia tenía fijada su residencia en Barcelona, pero el matrimonio conocía bien Nueva York porque ambos habían trabajado en la ciudad.

La familia se encontraba de vacaciones en Nueva York, a donde habían llegado esa misma mañana de jueves, según publica el diario The New York Post. El helicóptero en el que habían decidido hacer un recorrido turístico por Manhattan pertenecía a una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, que ofrece visitas panorámicas de Nueva York desde el cielo.

En X algunos usuarios han colgado las fotos que la empresa de rutas turísticas le hace a los distintos participantes antes de subirse al helicóptero. En ellas se puede ver a la familia sonriente delante de la aeronave y en su interior.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores también han confirmado el incidente y han detallado que el Consulado General de España en Nueva York y la Dirección General de Consulares están ocupándose del caso y recabando más información para "poder prestar la asistencia oportuna y hablar con los familiares de los afectados".