El mensaje de Felipe Miñambres a Pepelu

El Levante ha presentado a sus cuatro nuevos futbolistas: Oriol Rey, Óscar Clemente, Dela y Sergio Lozano. Y aunque el Director Deportivo Felipe Miñambres no ha nombrado a Pepelu, da la sensación que sí ha querido mandarle un mensaje.

"He llorado por no incorporar jugadores pero nunca he llorado por ninguno que se ha ido. Para mí se acaba, miro hacia delante. Los escudos, la camiseta y todo lo que representa al club está por encima de las personas. No me sirve de nada mirar atrás. La gente que es del Levante va a seguir siendo del Levante, independientemente de quién esté", afirmaba.