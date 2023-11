Mazón rechaza el "retraso injustificable" del Corredor Mediterráneo y los empresarios están "algo satisfechos" con los avances

"El retraso del Corredor Mediterráneo es injustificable". Así de claro se ha mostrado este jueves el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la séptima edición del acto empresarial que ha organizado el movimiento #QuieroCorredor en Madrid.

"Ya no es tolerable nada que no sea acelerar y recuperar porque cualquier otra cosa ya no solamente será un ninguneo sino que será un insulto a la Comunitat", ha señalado Mazón, al tiempo que ha destacado que esta infraestructura ferroviaria es "clave" para la "competitividad".

Por parte de los empresarios valencianos, el presidente de AVE, Vicente Boluda, se ha mostrado un poco más "optimista" que en el anterior acto reivindicativo, porque "se está avanzando", pero ha reclamado que queda "bastante" y, sobre todo, obras importantes como "la doble plataforma entre Castellón y Valencia" o "el túnel pasante".

El Corredor Mediterráneo, una vez finalizado, será una infraestructura ferroviaria de más de 1.300 kilómetros con doble plataforma –dos vías para pasajeros y dos vías para mercancías– en ancho internacional, el ancho de vía estándar en Europa y el único que permite la alta velocidad, y unirá a ciudades como Málaga, Murcia, Alicante, València o Barcelona entre sí y con el resto de Europa.