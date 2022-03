Los gestos de apoyo a Ucrania llegan desde cada rincón del planeta. Valencia no es ajena a estos mensajes de solidaridad. En plena época de Fallas, la ‘mascletà’ de este pasado fin de semana tiñó con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un gesto emotivo y dinámico, como resaltó la pirotecnia Tamarit de Alfarrasí, como signo de repulsa a la invasión rusa, que estuvo precedido por un minuto de silencio.

La iniciativa no estaba prevista inicialmente, pero el espectáculo pirotécnico, con 110 kilos de pólvora, se inició con humo de color azul y amarillo con el objetivo de “no quedar a un lado”, como gritó en su discurso Carmen Martín, Fallera Mayor de Valencia 2022. “El único estallido que debe haber en el mundo debe ser el de la pólvora. Hoy es en Ucrania, pero, sea donde sea: no a la guerra", dijo Carmen Martín.

La mascletà de Valencia se tiñe de azul y amarillo como apoyo a Ucrania | Boro Peiró

"En Ucrania, el traje de boda se quedó colgado de la puerta y el esmoquin, en una percha"

El gesto de apoyo a Ucrania se volvió más emocionante con las palabras de Vicente Carsí, uno de los socios de la pirotecnia Tamarit. La esposa de Carsí es ucraniana y, como explicó entre lágrimas, su familia y él se encontraban en el país de su mujer cuando comenzó la guerra para celebrar el casamiento de su hija: "Dos días antes de la boda, estalló la guerra y tuvimos que salir huyendo. El traje de boda se quedó colgado de la puerta y el esmoquin, en una percha".

"Mi mujer era ingeniera de Chernobil cuando estalló y ahora está en la frontera de Ucrania con Polonia"

Carsí reconoce que tiene “sentimientos contradictorios”. “Estoy feliz de haber disparado, estoy triste por lo que está ocurriendo y estoy más feliz por las muestras de cariño que todo el mundo me está mostrando y por la visibilidad que se está dando al problema de Ucrania", explicó. La mujer de Carsí, dos días después de regresar a Valencia volvió a la frontera de Polonia con Ucrania "para ayudar a las familias que pasan y no saben dónde ir" a través de la Fundación Juntos por la Vida. "No sé de dónde saca las fuerzas. Ella es ingeniera nuclear y trabajaba en Chernobil cuando estalló y ahora se encuentra con esta guerra", destacó.