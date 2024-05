Martín Presa sobre Dimitrievski: "me juego la cabeza que está firmado por el Valencia"

A la espera de una más que posible venta de Mamardashvili, el Valencia ya tiene atado a su sustituto. Stole Dimitrievski acaba contrato con el Rayo Vallecano y su destino será Mestalla.

El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, lo tiene claro. En declaraciones a Dazn afirmaba que " lo de Dimitrievski no es que se haya gestionado. Dimitrievski no ha querido estar en el Rayo vallecano y no es por un tema económico porque el Rayo ha hecho el mayor de los esfuerzos por él. Pero él ha preferido estar en otra institución y esto es como cuando quieres a alguien, por mucho que quieras a alguien si esa persona no quiere estar... Así no queremos que esté. Que estén los que quieran estar con nosotros".

Y añadía cual va a ser su destino "a mí no me lo ha dicho pero los que llevamos mucho en este sector aunque nos podamos hacer los tontos, no somos tontos. Me jugaría la mano y la cabeza a que es el Valencia y a que el portero está firmado. Pero nosotros, las cosas como son; él, hasta final de temporada ha sido un profesional con lo cual aquí lo que queremos es darle las gracias por su profesionalidad y lamentar que no haya querido seguir con nosotros