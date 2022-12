Marta Galimany bate el récord de España en el Maratón Valencia

La atleta española Marta Galimany ha logrado batir el récord de España de maratón con una marca de 2:26:14 en la 42 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso que se ha disputado hoy en la ciudad del running.

Galimany ha conseguido en su tercer intento rebajar el histórico récord de España femenino que poseía Ana Isabel Alonso (2:26:51) desde 1995. La segunda mujer en entrar a meta ha sido Carolina Pascual con un tiempo de 2:36:42 y la tercera Cristina Giurkanu con 2:37:44.

En categoría masculina, el ganador ha sido Tariku Novales con un gran tiempo de 2:07:18 que se convierte en el cuarto mejor tiempo de la historia de España. El segundo clasificado ha sido Ayad Lamdassem con 2:07:37 y el tercero Abdelaziz Merzougui con una marca de 2:08:00.

Marta Galimany: “Estoy enamorada de esta ciudad y tenía que ser aquí”

“Todavía no me lo creo, me he encontrado muy bien toda la carrera, veía que los parciales eran buenos y en el 34 he pensado ‘voy bien, ya no se me puede escapar’. Ya sabéis que yo estoy enamorada de esta ciudad y tenía que ser aquí”.

“Siempre he dicho que la presión no me la pone la gente, me la pongo yo. A partir de ahora lo que quiero es seguir mejorando mis marcas, mejorando como atleta y ahora a celebrar esto”.

Tariku Novales: “València es mágica”

“Los primeros kilómetros he ido un poco temeroso porque venía con una lesión y lo hemos conseguido tratar a última hora. El día ha sido maravilloso, la temperatura, casi no había aire, el grupo hemos ido todos muy rítmicos he tenido un duelo con Ayad por el primer puesto. Cuando vi la posibilidad de ser el primer español no había duda posible, había ganas, había motivación en esos últimos metros disfrutando con todo el público”.

“Este maratón oficialmente no es mi debut pero con un preparación en condiciones y al uso sí que es mi debut. Cuando quieres hacer algo y las piernas responden es una sensación maravillosa. Ha sido una experiencia maravillosa. València es mágica”.

