El supuesto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, se ha preguntado: "¿Por qué motivo voy a hacer eso a una mujer o a un ser humano? Va en contra de todos mis principios aunque se me pinte como un monstruo". "Me sentí un desgraciado. Solo quería pasar un buen rato", ha añadido. Jorge Ignacio, en prisión provisional desde hace dos años y siete meses, ha afirmado que contrataba servicios sexuales a través de prostíbulos o portales webs en los que se anunciaban las chicas y ha añadido que en un 40% de ocasiones pedía hacer "fiestas blancas" siempre “consentidas”. Ha negado que introdujera droga, voluntaria o involuntariamente, por sus partes íntimas.

Caso Marta Calvo

El acusado ha explicado que contrató los servicios sexuales de Marta Calvo y se fueron a Manuel. Allí todo “se desarrolló normal y tras varias horas me dijo que llevaba dos días de fiesta y que no se sentía bien, que parásemos. Se dio una ducha y ya está. Nos acostamos. La cuestión empezó cuando me desperté y le ví un gesto extraño. La moví y también noté que el tacto era extraño. No le encontré pulso y no respiraba”. En ese momento, me vienen a la cabeza los antecedentes por droga, que soy colombiano, que estoy en un servicio sexual... Pensé en suicidarme”. "Quería quitarme la vida, estaba muy desesperado, pero cuando uno se ve frente a la muerte, pensaba... Si no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me voy a quitar la mía? Y al final no pude y prefería quedarme”, ha aseverado. Después tardó 21 días en entregarse.

Ha contado que no le pareció “prudente” sacar el cuerpo “en una bolsa”. "Si hubiera tenido una cochera, hubiera entrado el coche y hubiera metido el cuerpo. Pero como no lo había, decido sacar a Marta como bien se sabe", ha dicho.