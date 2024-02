María José Catalá: "No vamos a flexibilizar nada buscando ser subsede del Mundial"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha hablado después de que la comisión de urbanismo aprobara dos mociones sobre el nuevo Mestalla. En cualquier caso la Alcaldesa no quiere que la posibilidad de ser subsede del Mundial condicione ninguna decisión. "Es un objetivo que trabajamos pero que no va a condicionar nuestras decisiones. No vamos a flexibilizar nada buscando ser subsede del Mundial. Tampoco lo vamos a negar desde el principio, vamos a ser positivos buscando esa posible candidatura trabajándola conjuntamente con la Generalitat", aseguraba.

Respecto a esas dos mociones aprobadas afirmaba que "esto es fruto de la voluntad de consenso que tiene el actual equipo de gobierno. Ha sido una iniciativa de Compromís que ha presentado una moción y hemos cogido una parte de ella que es la que corresponde a la auditoría. En el ánimo de buscar ese consenso con el resto de grupos para que no sea una batalla campal política sino un lugar de encuentro de toda la corporación municipal. Hemos incorporado no avanzar en ninguna acción hasta que no pase el 6 de marzo porque hay un pronunciamiento jurídico y por seguridad jurídico hay que ser cautelosos en esta cuestión. Hemos demostrado que queremos el consenso y hemos cogido un texto de Compromís. Si estos pasos sirven para que haya un consenso para el nuevo Mestalla, bienvenido sea".

Y al respecto de la auditoria externa añadía que "busca demostrar que el Valencia está en condiciones de poder financiar las obras. No tiene que ver con el convenio posterior y los avales que pedirá el Ayuntamiento para la parte constructiva. Es una auditoria previa en la que se acredita que el Valencia está en condiciones de abordar o afrontar económicamente esta inversión. Después vendrán la exigencia de avales, el convenio... siempre que estén muy avanzadas las obras con la licencia oportuna".